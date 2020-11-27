На Львівщині викрито зловмисника, причетного до численних випадків шахрайства з продажем товарів у соцмережах

Потерпілі переказали на рахунок псевдопродавця суми від 500 до 2000 гривень в якості передоплати за товар, який їм ніхто не надсилав.

Слідчі Червоноградського відділу поліції повідомили 30-річному місцевому мешканцю про підозру у вчиненні чотирьох таких злочинів.

Під час досудового розслідування слідчі Червоноградського відділу поліції спільно зі співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області встановили, що 30-річний мешканець міста Червоноград розміщував у різних соціальних мережах оголошення про продаж товарів, зокрема, кросівок, яких насправді у наявності не мав.

У травні за одним з оголошень звернулась жінка, з якою зловмисник домовився про продаж взуття, взявши з неї гроші в якості передплати.

Товар покупчиня не отримала, а повернути перераховані кошти не змогла. За такою ж схемою чоловік ошукав ще трьох громадян, які відгукнулись на його оголошення. Жертви переказали на рахунок псевдопродавця суми від 500 до 2000 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці закликають громадян ретельно вивчати інформацію перед тим як робити покупки у мережі Інтернет. Шахраї постійно вдосконалюють свої навички у видурюванні грошей з покупців, вигадують нові схеми. Памятайте, найнадійніший спосіб розрахунку за товар, придбаний дистанційно — післяоплата, перед якою ви оглянули отриману річ та переконались, що платите саме за те, що замовляли.

Поліція Львівської області