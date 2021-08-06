В Николаеве во двор жилого дома неизвестные бросили гранату

В пятницу, 6 августа, около 4:45 в отделение полиции №1 Николаевского районного управления полиции обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что во дворе ее дома раздался взрыв. В результате взрыва поврежден автомобиль, оконное стекло дома и часть крыши. Сама домовладелица и жильцы дома не пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что с места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от РГД-5, которые направят на экспертизу.

«По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия.

«Просьба к гражданам — полезную для следствия информацию сообщать в полицию по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102», — добавили в сообщении.

Стоит отметить, что по информации «Преступности.НЕТ», заявительница занимается розничной продажей овощей.