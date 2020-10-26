На Львівщині затримали контрабандиста з ювеліркою на ₴700 тисяч

Працівники Галицької митниці знайшли у вантажівці контрабанду вартістю близько 700 тисяч гривень. Серед задекларованого вантажу водій віз ювелірне обладнання та аксесуари.

Чоловік хотів перевезти контрабанду через пункт пропуску «Краківець – Корчова». Коробки з незадекларованим ювелірним обладнанням заховали між сендвіч-панелями, які українець віз з Польщі до Києва.

Митники зупинили вантажівку, якою кермував українець. За товаросупровідними документами, він перевозив сендвіч-панелі з Польщі на одне з київських підприємств.

Під час митного огляду чоловікові запропонували заповнити декларацію. У документі водій зазначив, що він не перевозить інших товарів окрім сендвіч-панелей.

Митники провели огляд вантажівки. Серед задекларованого вантажу вони знайшли коробки з ювелірним обладнанням та аксесуарами.

Загалом митники знайшли 300 упаковок контрабандних товарів.

Чоловік запевняв, що він не знає, як ці коробки опинились серед вантажу.

Правоохоронці склали протокол за порушення митних правил – недекларування товарів. За таке правопорушення зловмиснику загрожує штраф в розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією контрабанди. // Вартові еспресо