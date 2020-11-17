На Львівщині затримали озброєного гранатами зловмисника, причетного до розбійного нападу

Раніше судимий 42-річний мешканець Городоцього району, погрожуючи підірвати боєприпаси, заволодів сумочкою продавчині магазину. За скоєне йому загрожує покарання — позбавлення волі на строк до семи років.

15 листопада близько 16.20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки Городоцького району про те, що в одному з продуктових магазинів у селі Суховоля, де вона працює продавчинею, невідомий чоловік погрожує підірвати гранати.

На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Опитавши потерпілу, 37-річну місцеву мешканку, та очевидців, правоохоронці встановили, що чоловік, який зайшов у магазин, тримав у руках предмет, схожий на гранату, та вимагав у продавчині безоплатно віддати йому товари, а у разі відмови -погрожував підірвати приміщення. Жінці вдалося втекти та зателефонувати на оперативну лінію 102. Тим часом зловмисник заволодів її сумочкою з грошима і особистими речами та втік з місця події.

Проведеними заходами співробітники сектору кримінальної поліції територіального підрозділу поліції оперативно встановили місцеперебування та затримали втікача, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, неподалік сусіднього села, де він переховувався у лісосмузі. У нього вилучено два предмета, схожі на гранати РГД-5 та інші речові докази.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився раніше судимий 42-річний мешканець Городоцького району. Боєприпаси правоохоронці скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі Городоцького відділення поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. // Вартові еспресо