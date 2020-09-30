На Львівщині жінка вбила двох своїх дітей та вчинила самогубство

На Львівщині мешканка одного з сіл Старосамбірського району вбила двох своїх малолітніх дітей, а тоді сама вчинила самогубство. Тіла 36-річної жінки та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями були виявлені на території відпочинкового комплексу.

Як інформують у поліції, попередньо встановлено, що 29 вересня близько 22.30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.

Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. За фактом відкрито кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.