На Львівщині чоловік незаконно виростив 800 кущів коноплі, готуючись до «легалізації»

Чоловік надіявся, що вирощування канабісу в Україні все-таки легалізують, та хотів одержати ліцензію на цей вид діяльності, підготувавшись до “продажу” завчасно.

На Львівщині айтівець уникнув покарання за незаконне вирощування близько 800 кущів коноплі у двох приватних будинках.

Пустомитівський районний суд Львівської області призначив йому три роки ув’язнення, однак звільнив від відбування покарання, встановивши рік іспитового строку.

Зазначається, що обвинувачений у власному будинку незаконно посіяв та вирощував 483 рослини конопель, а у будинку, який належить його дружині, – 272. Для цього він облаштував спеціальні приміщення з системами вентиляції, освітлення та автоматичного поливу. Цьогоріч у квітні плантації конопель виявили та вилучили правоохоронці.

Чоловік у судовому засіданні свою вину визнав повністю та переконував, що вирощував нарковмісні рослини без мети збуту. У січні він придбав обладнання для посіву коноплі, оскільки надіявся, що вирощування канабісу в Україні все-таки буде легалізовано та мав намір одержати ліцензію на цей вид діяльності.

Суд визнав його винним у незаконному вирощуванні конопель та засудив до трьох років позбавлення волі. Разом з тим його звільнено від відбування покарання зі встановленням іспитового строку в один рік за умови невчинення ним протягом цього часу нового злочину. Вилучену у чоловіка коноплю має бути знищено.

За інформацією Zaxid.net, йдеться про 37-річного IT-вця Артема Стовпака. // УНІАН