На Львівщині лікар брав $2000 за «рятівне» для ухилянтів рішення ВЛК

Травматолог однієї з комунальних лікарень у Дрогобицькому районі вимагав у військовозобов’язаного чоловіка вказану суму за вплив на прийняття посадовими особами інших лікарень рішення щодо складання медичних документів з внесеними завідомо неправдивими відомостями про наявність у «клієнта» захворювань, які при проходженні військово-лікарської комісії дозволять йому отримати відстрочку чи звільнення від військової служби.

Лікар одержав від «клієнта» частину обумовлених коштів у сумі 1 000 доларів, коли його викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Дрогобицького районного відділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області