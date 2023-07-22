На Львівщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві зятя

Попередньо встановлено, що між чоловіками виник побутовий конфлікт. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Як встановили правоохоронці, 21 липня близько 23.00 в одному з сіл Стрийського району між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого зловмисник, 49-річний мешканець району, завдав своєму 30-річному родичу удару кухонним ножем в ділянку грудей. Поранення виявилось смертельним – від отриманих травм чоловік помер на місці події. Обидва учасники конфлікту перебували у нетверезому стані.

На місці працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області