Судитимуть російського окупанта, який утримував та катував цивільних в морозильних камерах аеропорту Гостомеля

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення «Ратибор» управління росгвардії по Красноярському краю за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час окупації Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 кв м перебувало 15 осіб, у найбільшій – близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося, сидячи на підлозі. Більшість з них постійно знаходилась із зав’язаними очима.

Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, відсутні вентиляція, світло та вбиральні.

Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС.

Потерпілі зазнали сильних фізичних та психологічних травм.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та ГУ Нацполіції в АР Крим.

Київська обласна прокуратура