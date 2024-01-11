На Львівщині судитимуть водія, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну ДТП

Від отриманих внаслідок автопригоди травм пасажир автомобіля загинув на місці події.

Як встановили правоохоронці, 2 серпня, близько 13.00, між селами Стовпин та Боложинів Золочівського району водій автомобіля «BMW 320D», 37-річний житель Золочівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і в’їхав у дерево.

Пасажир автомобіля, 37-річний мешканець району, від отриманих травм загинув на місці події.

Досудове розслідування за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області