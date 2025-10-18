На Львівщині судитимуть зловмисницю, обвинувачену у підпалі складу підприємства

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогнем частково були пошкоджені склад з готовою продукцією та підсобні приміщення фірми. За скоєне 35-річній мешканці одного з сіл Шептицького району загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

9 червня близько другої години ночі в одному з міст Шептицького району на території приватного підприємства сталась пожежа, після локалізації якої було встановлено, що її причиною був підпал.

Як встановили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділення поліції №2 Шептицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку та співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини, вночі 35-річна мешканка одного з сіл району принесла легкозаймисті речі під стіни складу підприємства, підпалила їх, після чого втекла. Правоохоронці встановили місце перебування фігурантки та затримали її.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченій загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області