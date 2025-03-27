На Львівщині викрили зловмисників, які забруднювали земельну ділянку рештками тварин

Встановлено, що двоє мешканців одного з сіл Шептицького району скидали рештки яловичих туш на незаконному сміттєзвалищі, розташованому в урочищі неподалік села Боянець, спричинивши цим шкоду довкіллю.

26 березня під час патрулювання території обслуговування поліцейські офіцери Великомостівської міської територіальної громади помітили як двоє місцевих жителів віком 36 та 50 років скидали рештки яловичих туш у непризначеному для цього місці, а саме – в урочищі між двома населеними пунктами. Таким чином вони забруднили земельну ділянку відходами, шкідливими для життя та здоров′я людей, а також для довкілля. Для перевезення рештків тварин зловмисники використовували мікроавтобус Opel Vivaro, який правоохоронці вилучили.

За фактом слідчі Шептицького районного відділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, призначені експертизи, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області