На Львівщині викрито директора держпідприємства на вимаганні 1 млн. хабара  

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру директору державного підприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав від підприємця 1 млн грн хабара за нестворення перешкод під час оренди складів на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву.

У разі відмови заплатити йому «відкат», директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору і відпуску товарів зі складу, які потерпілий вже розмитнив.

Підозрюваного затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 тис грн.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора