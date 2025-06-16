На Львівщині викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії зі збитками близько ₴64 млн

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру чотирьом посадовцям спеціалізованого військового формування, а також засновнику і менеджеру комерційної компанії. Військовим інкримінують перевищення військовою службовою особою службових повноважень, а засновнику та менеджеру підприємства – пособництво у вчинені злочину (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, полковник розробив злочинну схему задля забезпечення перемоги заздалегідь визначеної приватної компанії у тендері. Для цього він залучив інших військовослужбовців та представників підприємства.

З вересня по жовтень 2024 року службовці штучно вносили до тендерної документації вимоги, які унеможливлювали участь інших потенційних постачальників. Це забезпечило перемогу представникам ТОВ з дорожчою пропозицією. Як наслідок, з державного бюджету зайво витрачено близько 64 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях фірми виявлено та вилучено документацію, електронні носії інформації, мобільні телефони, печатки та інші речові докази.

Наразі підготовлено клопотання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів. Встановлюються усі обставини злочину та інші особи, які можуть бути причетні до протизаконної діяльності.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у Львові, за матеріалами – УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону