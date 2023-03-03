На Львівщині затримали підозрюваного у вбивстві сусіда

Як встановили співробітники Самбірського районного відділу поліції, зловмисник перебуваючи у нетверезому стані, завдав сусідові, з яким проживав в одному будинку, кількох ударів металевою сапою по голові та інших ділянках тіла під час побутового конфлікту. Від отриманих травм потерпілий помер.

Повідомлення про чоловіка з важкими травмами, виявлене у підсобному приміщенні на території домогосподарства в одному з сіл Самбірського району, надійшло у поліцію 2 березня близько 20.30 від лікаря швидкої допомоги. У потерпілого медики виявили, зокрема, перелом черепа та множинні гематоми. Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Самбірського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 50-річний місцевий мешканець. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав чоловік, який проживав у цьому ж будинку, старший за загиблого на десять років. Під час побутового конфлікту та перебуваючи у нетверезому стані, старший з сусідів завдав молодшому кількох ударів металевою сапою по голові та інших ділянках тіла.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області