На Кіровоградщині поліцейські вилучили незаконно виловленої риби майже на ₴4 млн.

Правопорушення виявили співробітники управління превентивної діяльності та роти поліції особливого призначення ГУНП в області спільно з представниками відділення поліції № 1 (м. Світловодськ), у рамках профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест».

Під час відпрацювання території населеного пункту поблизу водойми правоохоронці виявили та вилучили більше 2500 штук незаконно виловленої риби різних видів, шість сіток загальною довжиною близько 600 метрів, а також човен.

За попередніми даними, протиправними діями завдано збитків на суму близько 4 млн гривень.

Розслідування за цим фактом проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

За матеріалами відділу поліції № 1 (м. Світловодськ)

та управління превентивної діяльності

поліції Кіровоградської області