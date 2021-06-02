Замах на вбивство поліцейського – на Луганщині затримано місцевого мешканця

За процесуального керівництва Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури затримано мешканця міста Рубіжне за фактом замаху на умисне вбивство працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

За даними слідства, під час несення служби з охорони громадського порядку неподалік будівлі міської ради старший дільничний офіцер поліції Сєвєродонецького районного управління поліції ГУНП в Луганській області здійснював обхід території, в ході проведення якого водій автомобіля «DACIA LOGAN», який знаходився неподалік, почав стрімкий рух в бік співробітника поліції та скоїв на нього наїзд, внаслідок чого поліцейський отримав тілесні ушкодження.

В подальшому, на вимогу іншого дільничного офіцера поліції зупинитися, водій вийшов з автомобіля, тримаючи у руках господарську сокиру. Після попередження працівником поліції про можливість застосування вогнепальної зброї чоловік зупинився, поклав сокиру на землю та був затриманий правоохоронцем.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції № 1 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури