На Львівщині знешкодили злочинну організацію, учасники якої привласнювали кошти з банківських рахунків українців

Зловмисники розсилали фішингові посилання, за допомогою яких отримували доступ до інтернет-банкінгу жертв. У такий спосіб аферисти привласнили щонайменше 800 тис. грн. Наразі шістьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури та Галицької окружної прокуратури міста Львова припинили діяльність злочинної організації, серед членів якої були громадяни білорусі та рф.

За допомогою фішингових посилань зловмисники викрадали кошти з банківських рахунків громадян. «Працювали» ділки за кількома схемами та мали доступ до розгалуженої мережі дропів.

До прикладу, фігуранти створювали сайти-двійники відомих українських маркетплейсів, а також урядових та благодійних організацій.

За допомогою соцмереж і месенджерів вони розповсюджували посилання на відповідні фішингові ресурси. Потенційних жертв переконували ввести фінансові дані на підконтрольних ресурсах під приводом отримання грошової допомоги нібито від Президента України, ООН, UNICEF та інших організацій.

Ще один злочинний сценарій передбачав виманювання конфіденційної інформації у користувачів маркетплейсу за допомогою фішингу шляхом обіцянки вигідних торгівельних пропозицій.

Перейшовши за фішинговим посиланням і ввівши на таких ресурсах свої персональні дані, потерпілі фактично надавали фігурантам доступ до своїх онлайн-банкінгів, звідки зловмисники надалі виводили грошові кошти на рахунки дропів.

Для підтвердження фінансових операцій зловмисники телефонували потерпілим від імені нібито працівників банків і переконували їх у безпечності цих транзакцій.

Поліцейські встановили, що сума завданої потерпілим шкоди складає близько 800 тис. грн.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання, реєстрації та в автомобілях фігурантів на території Львова та Львівської області. Відтак вилучено десятки одиниць комп’ютерної техніки та комплектуючих, мобільні телефони, банківські та сім-картки, автомобіль преміумкласу та інші речові докази злочинної діяльності.

Організатора злочинного угруповання та трьох його спільників поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України відповідно до їхніх ролей: за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Ще двом зловмисникам слідчі оголосили підозру заочно. Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до діяльності злочинного угруповання осіб, остаточну кількість потерпілих, а також суму завданих збитків.

Крім цього, поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке надавало можливість прихованого віддаленого контролю ґаджетів потерпілих.

Викриттю зловмисників сприяли співробітники служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк».

Департамент кіберполіції Національної поліції України