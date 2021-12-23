На Миколаївщині поліцейські викрили угруповання «чорних лісорубів»

Від злочинних дій фігурантів навколишньому середовищу заподіяно шкоду на близько 2 мільйони гривень. Нині поліцейські довели причетність зловмисників до скоєння восьми таких злочинів у двох громадах району. Невдовзі трьом підозрюваним обиратимуть запобіжний захід, стосовно інших трьох зловмисників — вирішується питання оголошення про підозру. За скоєне фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Оперуповноважені кримінальної поліції отримали інформацію про те, що у лісосмугах на території Кам’яномостівської та Мигіївської територіальних громад невідомі здійснюють незаконну порубку дерев. За вказаними фактами слідчі Первомайського районного відділу поліції розпочали досудові розслідування за ст. 246 Кримінального кодексу України.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці задокументували протиправну діяльність групи «чорних лісорубів». До складу угруповання увійшло шестеро мешканців району, віком від 16-ти до 28-ми років, двоє з яких уже потрапляли в поле зоре правоохоронців.

Упродовж тривалого часу, попередньо змовившись, зловмисники налагодили схему від незаконної порубки дерев до продажу деревини за оголошеннями в Інтернет-мережі й отримання грошової винагороди.

За попередніми підрахунками сума збитків, завданих навколишньому середовищу від протиправної діяльності зловмисників, становить близько 2 мільйонів гривень.

21 грудня слідчі разом з оперуповноваженими та дільничними райвідділу поліції провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання трьох фігурантів. Під час обшуків на території їхніх домоволодінь виявили та вилучили автомобіль із причепом, який був повністю заповнений стовбурами спиляних дерев та фрагментами дерев породи «дуб», «ясен» та «акації», на які зловмисники не мали необхідних дозвільних документів. У господарчих будівлях поліцейські виявили сокири, бензо- та електропили. Жодних документів на підтвердження законності придбання та зберігання деревини власники домоволодінь не надали. Усе виявлене правоохоронці вилучили.

Наразі слідчі проводять розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 та ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

22 грудня за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчинені восьми епізодів, відносно решти учасників групи вирішується питання щодо оголошення підозри. Найближчим часом у суді підозрюваним обиратимуться запобіжні заходи.

Слідчі дії тривають.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області