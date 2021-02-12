На Миколаївщині викрито схему привласнення коштів під час ремонту двигунів для потягів «Укрзалізниці»

Служба безпеки України викрила схему привласнення коштів посадовцями регіональної філії «Одеська залізниця» під час ремонту двигунів дизель-потягів.

Оперативники спецслужби встановили, що відповідно до умов договору, підрядники мали забезпечити повний ремонт вузлів та агрегатів. Натомість, за змовою з посадовцями вони виконали лише «косметичний» ремонт двигунів.

Ініційована СБ Україна експертиза засвідчила, що після ремонту двигуна у ньому залишився старий блок, який згідно з угодою підлягав заміні на новий. Співробітники СБУ задокументували інші факти невиконання підрядниками обумовлених робіт. Неякісна заміна деяких агрегатів, спричинила вихід із ладу обладнання за декілька днів після прийняття вузла до експлуатації.

За оцінкою експертів, сума збитків державного підприємства через протиправних дій службових осіб АТ «Укрзалізниця», становить близько 2,5 млн грн.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (присвоєння, розтрата майна) проведені обшуки, попередні експертизи та інші слідчі дії, в ході яких підтверджені факти неякісного та фіктивного ремонту двигунів.

Наразі слідчим суддею накладений арешт на «відремонтовані» вузли і агрегати, встановлені на дизель-потяги депо «Миколаїв».

Заходи із викриття оборудки проводилися спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.

Прес-група Управління СБ України в Миколаївській області