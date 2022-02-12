Роменчанин ошукував знайомих, оформлюючи на їх ім’я кредити та позики

За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному роменчанину, який ошукував знайомих, оформлюючи на їх ім’я кредити та позики. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 10 лютого 2022 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним слідства, молодик входив у довіру до знайомих, відтак отримував доступ до їх особистих кабінетів, зареєстрованих у банківських установах. За допомогою смартфону він, знаючи логіни, паролі додатку та персональні дані знайомих, отримував на їх імена фінансові позики та оформляв кредити.

Упродовж березня – квітня 2021 року молодик у такий спосіб ошукав двох знайомих дівчат та провів більше 30 фінансових операцій, використовуючи їх персональні дані. На ім’я однієї він отримав близько 70 тис. грн фінансової позики. На іншу молодик оформив кредитів на суму понад 30 тис. грн. Більш того, правоохоронці вилучили в підозрюваного підроблений паспорт, у якому вклеєне його фото, однак зазначене ім’я іншої особи.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів), ч. 2 ст. 222 (надання завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредиту, вчинене особою повторно), ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура