Експосадовець з Хмельниччини відповідатиме за розтрату майна на суму майже 800 тис. грн.

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

При проведені аудиторських перевірок комунальних закладів, які підпорядковуються Хмельницькій обласній раді, в закладі, який очолював обвинувачений, виявили розтрату майна на суму майже 800 тис грн.

Зловмисник виїхав з території України, тому правоохоронці оголосили його в міжнародний розшук як особу, що переховується від органів досудового розслідування.

Йому загрожує покарання у виді ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури