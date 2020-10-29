ВАКС арестовал подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП «МТП «Южный»

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн грн руководителя ООО, подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП «МТП «Южный» на сумму 47,5 млн гривен.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

«В среду, 28 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к подозреваемому — руководителю ООО — меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 204 тыс. грн. Срок действия меры пресечения — до 26 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины. Он также должен носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, действующие и бывшие должностные лица ГП «Морской торговый порт «Южный» подозреваются в нанесении ущерба предприятию на сумму 47,5 млн гривен.