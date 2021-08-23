На Тернопільщині поліцейські встановлюють обставини двох шахрайств, пов’язаних з продажем будинків

Два схожих факти шахрайства за минулу добу зареєстрували співробітники Борщівського відділення поліції. Правоохоронці вживають заходів для розкриття злочинів та застерігають краян від подібних афер.

До співробітників Борщівського відділення поліції звернулася 74-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що розмістила на одному із популярних сервісів оголошення про продаж свого будинку. До неї зателефонував невідомий чоловік, який представився міським головою Борщова і сказав, що хоче придбати її житло. Відтак переконав пенсіонерку, що допоможе оформити усі необхідні документи. Та попросив її перекинути гроші за проведення оцінки майна. Жінка повірила та перерахувала незнайомцеві 5 000 гривень. Після цього чоловік вимкнув свій телефон.

У таку ж шахрайську пастку потрапила ще одна мешканка Борщова, яка також через Інтернет продавала своє житло. Їй теж зателефонував незнайомець і відрекомендувався мером міста. Жінка перекинула на рахунок афериста 8 000 гривень.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Правоохоронці застерігають жителів області не довіряти телефонним незнайомцям. Зустрічатися з покупцями особисто та обговорювати усі деталі на місці. Та у жодному разі не перераховувати гроші на невідомі номери або рахунки.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області