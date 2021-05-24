На Миколаївщині затримали угруповання одеситів, які розповсюджували психотропи через «закладки»

Фігуранти у своїй злочинній діяльності використовували безконтактний спосіб збуту — кросплатформенний месенджер та платіжну систему електронних гаманців. Під час низки обшуків у Миколаївській та Одеській областях поліцейські вилучили більше ніж 2000 доз вагою близько 500 г на загальну суму понад пів мільйона гривень.

21 травня співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ та слідчі Первомайського районного відділу поліції за силової підтримки спецпризначенців та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затримали мешканців Одеси 20-ти, 22-х та 27-ми років у Первомайську, коли ті саме розкладали «закладки» з психотропами.

Зловмисники розповсюджували психотропні речовини на території м. Первомайськ та м. Южноукраїнськ. Відомо що вони щомісячно збували близько 3300 доз, обслуговуючи більш як 260 клієнтів. Фігуранти використовували платіжну систему електронних гаманців, рахунки яких поповнювали клієнти, а грошові кошти у подальшому члени групи виводили на банківські картки та переводили у готівку.

Одночасно обшуки проводились за місцями мешкання зловмисників у Миколаївській та Одеській областях, під час яких поліцейські вилучили майже 500 г психотропних речовин (амфетамін, PVP, MDMA, мефедрон), у тому числі понад 200 закладок, на загальну суму більше 500 тисяч гривень. Також вилучено банківські карти, чорнові записи, скреч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, грошові кошти у сумі понад 170 тисяч гривень, мобільні телефони, ноутбуки, електронні ваги, пакети с замком Zip-Lock, ізоляційні стрічки та автомобіль. Вилучене правоохоронці направили на проведення експертиз.

Усіх фігурантів поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України. За процесуальної підтримки прокуратури слідчі вручили їм повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

23 травня слідчий суддя Первомайського районного суду задовольнив клопотання слідчого, погоджені з процесуальним керівником окружної прокуратури, та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у збуті психотропних речовин на території м. Первомайськ та м. Южноукраїнськ, призначивши заставу по 681 тис. грн кожному. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області