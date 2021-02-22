На Міжгірщині молоде подружжя торгувало галюциногенними грибами

Чоловік та жінка винайняли житло у курортному селищі та торгували там галюциногенами

Чоловік та жінка налагодили збут галюциногенних грибів у курортному селищі Пилипець, що на Міжгірщині. Днями їх затримали спецпризначенці КОРД. Про це інформує обласна поліція, пише Depo.Закарпаття.

Як інформують правоохоронці, 26 річний мешканець Донеччини та його 36-річна співмешканка з Мукачева, налагодили бізнес із продажу галюциногенних грибів. Вони винайняли житло у Пилипці та збували там «товар». Разом з ними у оселі, де батьки приймали «клієнтів», перебувала їхня шестимісячна дитина.

Їхні дії фіксували правоохоронці протягом останні двох місяців. Врешті подружжя застали на гарячому під час збуту галюциногену. Чоловіка затримали, щодо жінки вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За скоєне парі загрожує 10 років ув’язнення.