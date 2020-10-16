Столичні поліцейські повідомили про підозру жителю Київщини, який стріляв у перехожого

Правопорушник вистрілив із травматичного пістолета чоловіку у живіт. Потерпілому надали медичну допомогу на місці, а хулігана поліцейські згодом затримали.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Борщагівській чоловік отримав вогнепальне поранення. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, лікарі та патрульні поліцейські.

Як розповіла слідча Солом’янського управління поліції Юлія Климчук, правоохоронці поспілкувалися зі свідками події та встановили, що до інциденту причетний раніше несудимий 30-річний житель Київщини:

«Ми з’ясували, що правопорушник підійшов до перехожого на вулиці та почав із ним конфліктувати. Далі дістав травматичний пістолет й вистрілив опоненту у живіт, а після кілька разів вдарив кулаком по голові. Потерпілому надали медичну допомогу на місці, а хулігана згодом затримали».

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва