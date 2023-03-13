Жителя Львівщини затримали за підозрою у нанесенні тяжких травм своєму швагрові

За скоєне 37-річному мешканцю одного з сіл району загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили співробітники відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, побутовий конфлікт між родичами стався 11 березня близько 19.00 на території домогосподарства, де вони спільно проживали. Під час сварки 37-річний чоловік завдав удару шилом у ділянку грудей своєму на рік старшому швагрові, спричинивши йому тілесні ушкодження, які медики кваліфікували як важкі. Зараз потерпілий перебуває на лікуванні.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області