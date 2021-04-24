На Харьковщине пьяный племянник до смерти избил дядю

В Лозовском районе племянник по пьяни избил дядю, после чего тот умер.

На Харьковщине мужчину подозревают в избиении дяди, в результате чего родственник умер. Об этом сообщили в пресс-службе отделения полиции № 1 Лозовского райотдела полиции.

17 апреля к правоохранителям обратилась жительница села Кисели. Она сообщила, что умер ее дядя. При осмотре полицейские нашли на теле умершего телесные повреждения. Их происхождение племянница объяснить не смогла.

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Позже полицейские установили причастного к избиению. Им оказался 36-летний племянник умершего. По его словам, поздно вечером 16 апреля он выпивал вместе с дядей дома, в котором они жили вместе.

Они начали ссориться из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Племянник несколько раз ударил дядю в область туловища и один раз ударил ногой. После этого они разошлись по разным комнатам и легли спать. Утром племянник обнаружил, что дядя мертв. Он позвонил матери и сообщил о его смерти, но не сказал, что накануне его избил.

Следователь внес данные о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

По информации судебно-медицинского эксперта, пострадавший скончался от полученных травм.

17 апреля мужчину задержали и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины. Свою вину племянник признает и раскаивается в содеянном. Ему может грозить лишение свободы от 7 до 10 лет. // 057.ua