На Мукачівщині 8,6 років ув’язнення отримав чоловік за ножове поранення та грабіж співмешканки

Закарпатська обласна прокуратура вчергове довела законність і обґрунтованість вироку у справі про сімейне насильство. Обвинувачений та потерпіла певний період проживали в цивільному шлюбі, мали двох спільних дітей, а коли жінка розірвала відносини – він вдарив її ножем, який навмисне приніс з собою, а після цього ще й пограбував.

Подія трапилась у червні 2024 року у смт. Чинадійово. Прокурором в суді доведено, що 48-річний обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки вдарив колишню співмешканку ножем у живіт. Після того, як травмована жінка намагалась зателефонувати у швидку, нападник вихопив з її рук мобільний і втік. Пораненою, вона дійшла до медпункту де їй надали першу допомогу. Обвинувачений тим часом здав телефон до ломбарду.

Вироком Мукачівського міськрайонного суду чоловіка визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та грабежі (ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 186 КК України) та призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі, законність якого підтверджено Закарпатським апеляційним судом.

