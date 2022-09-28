На Мукачівщині поліцейські затримали зловмисника, який ножем поранив двох місцевих жителів

Вчора, близько 22-ої години до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох жителів Мукачівського району з ножовими пораненнями. Для встановлення обставин, за яких чоловіки отримали дані травми, поліцейські провели ряд заходів.

В результаті було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілим наніс 21-річний житель села Зняцево. Інцидент трапився пізно ввечері у селі Червеньово Мукачівського району. Фігурант ножем вдарив 18-річного хлопця та 32-річного чоловіка.

Оперативники швидко розшукали та затримали фігуранта. Окрім цього слідчі вилучили ніж, який є знаряддям вчинення злочину.

За вказаним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто Хуліганство. За скоєне підозрюваному загрожує до 7 років ув’язнення. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області