На Миколаївщині 26-річний п’яний водій збив на смерть пішохода та втік з місця події

20 грудня приблизно о 23:50 у селі Благодатне Арбузинського району по вул. Степова водій автомобіля ВАЗ 2110 скоїв наїзд на 22-річного пішохода.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 22-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Водій легковика з місця події зник.

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів співробітники кримінальної поліції відділення № 1 Первомайського райвідділу за участі фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції відшукали водія неподалік від скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Під час медичного освідування у керманича виявили 0,7 проміле алкоголю.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до десяти років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Слідчі затримали водія у порядку ст. 208 КПК України.

Нині йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Найближчим часом суд обиратиме фігуранту запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами 093 244 6225 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської поліції