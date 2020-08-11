На Николаевщине задержали подростка, подозреваемого в изнасиловании 7-летней соседки

В Первомайске полиция задержала подростка по подозрению в изнасиловании семилетней девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

10 августа около 19:00 в Первомайский отдел полиции обратился 31-летний местный житель с сообщением о том, что изнасиловали его малолетнюю дочь.

От заявителя полицейские узнали, что дочь рассказала ему и жене о том, что когда она час спустя играла на улице, 15-летний соседский парень затащил девочку в кусты и совершил противоправные действия сексуального характера.

Подростка доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным подразделением предварительно начато уголовное производство по признакам части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет»). Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сейчас следствие продолжается. Под процессуальным руководством прокуратуры решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Назначено проведение ряда необходимых экспертиз, по результатам которых в отношении злоумышленника будет принято законное решение. // Преступности.НЕТ