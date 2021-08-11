На Николаевщине женщине во двор бросили гранату

В среду, 11 августа, ночью в отделение полиции № 5 Николаевсого районного управления полиции обратилась 49-летняя женщина, которая сообщила, что во дворе ее дома раздался взрыв. Вследствие взрыва поврежден фасад летней кухни и оконное стекло здания. Сама домовладелица и жильцы дома не пострадали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что с места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от РГД-5, которые направят на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины «хулиганство» и проводят расследование. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастных к его совершение, а также свидетели происшествия. // Преступности.НЕТ