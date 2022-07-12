На Одещині чоловік вимагав у агропідприємця $600 тис.

Як встановила Служба безпеки, зловмисником виявився керівник Одеської філії однієї з всеукраїнських громадських організацій. Він використовував надані йому повноваження та важелі суспільного впливу для тиску на місцевий бізнес. А його кінцевою метою було власне збагачення.

Так, у одного з керівників сільгоспкомпанії він вимагав 600 тис. доларів США за те, щоб «не створювати проблем» його бізнесу.

Зокрема, за даними слідства, псевдогромадський діяч, базуючись на недостовірних даних, написав низку скарг і клопотань щодо обставин реорганізації у 2019 році одного із сільськогосподарських підприємства Одещини. Таким чином, він ініціював проведення перевірок правоохоронцями.

Паралельно зловмисник задіяв підконтрольні ЗМІ для створення негативного «інформаційного фону» довкола діяльності підприємства. Погрожував оприлюднити «компромат» щодо законності дій, рішень та добропорядності його керівника.

А щоб припинити ці штучні перешкоди, вимагав гроші.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для виявлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до протиправної схеми вимагання осіб.

Заходи з викриття незаконної схеми збагачення здійснювало управління СБ України в Одеській області спільно зі слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ