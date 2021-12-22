На Одещині митника судитимуть за побори, а на Сумщині інспектор спричинив збитків на ₴1 млн.

ДБР системно та послідовно протидіє злочинам на митниці, які завдають мільйонних збитків державному бюджетові. Результатами такої роботи є відкриті кримінальні провадження, оголошені підозри нечистим на руку посадовцям та направлення до суду обвинувальних актів за фактами злочинів на митниці.

Завдяки роботі працівників Територіального управління ДБР Миколаєва перед судом постане старший державний інспектор митного поста «Чорноморський» Одеської митниці, який вимагав та отримав хабар за швидке розмитнення автомобілів.

Митник вимагав у підприємця від 100 до 300 доларів США за кожне розмитнене без ускладнень авто з іноземною реєстрацією. За плату інспектор обіцяв швидко оформити відповідні документи та умисно не завищувати митну вартість авто.

ДБР затримало митника 9 липня 2021 року під час отримання 1 тис. доларів США за безперешкодне розмитнення автомобілів з Кореї.

Інспектор обвинувачується у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

В іншому випадку працівники Територіального управління ДБР Полтави повідомили про підозру колишньому головному державному інспектору одного з митних постів Сумської митниці ДФС України, який під час розмитнення 12 тонн високоякісної тканини із Туреччини неправильно вказав її митну вартість.

Це відбулося через недбалість посадовця, який не перевірив товар. Через це імпортер тканини уникнув сплати податків на майже 1,1 млн гривень.

20 грудня 2021 року ДБР повідомило митнику про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадження здійснюють Одеська та Сумська обласні прокуратури відповідно, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

ДБР