На Одещині поліцейські припинили «роботу» наркоторговців-оптовиків

Четверо жителів області налагодили системний збут оптовими партіями метадону, який виготовляли у спеціально оснащеній нарколабораторії. Її потужності дозволяли щомісяця випускати близько 2 кг наркотику. Щомісячний прибуток фігурантів сягав близько мільйона гривень.

На початку березня оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України отримали інформацію про те, що на території області діє злочинна група, яка займається виготовленням та збутом наркотиків.

Поліцейські встановили, що організували незаконний «бізнес» двоє мешканців Одеської області 33-ох та 34-ох років. Вони орендували будинок в одному з дачних кооперативів на території Білгород-Дністровського району області, де облаштували потужну нарколабораторію, в якій виготовляли метадон. Збували «товар» виключно оптовими партіями та тільки перевіреним клієнтам під час особистих зустрічей.

Коли кількість замовлень збільшилася, вони залучили ще двох знайомих чоловіків віком 24-х та 38-ми років. Щомісяця вони могли синтезувати близько двох кілограмів метадону.

Оперативники спільно зі слідчими поліції Одещини, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу та ТОРу та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, провели за місцями мешкання фігурантів та місцями розташування лабораторії санкціоновані обшуки. У результаті вилучили велику кількість різного лабораторного обладнання, близько трьох кілограмів метадону та близько пів тони різних прекурсорів.

Вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує мільйон гривень.

Організатора та двох активних учасників групи затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже готують їм повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відносно ще одного члена групи процесуальні рішення будуть прийняті після надходження результатів експертного дослідження.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України