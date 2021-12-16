Мужчина попросил «мастера» установить ему приложение Приват24 и лишился ₴82 тысяч

Приглашенный действительно установил программу на смартфон, однако при этом, у него внезапно возникло непреодолимое желание завладеть банковской картой хозяина квартиры.

Воспользовавшись моментом, когда хозяин вышел из комнаты, «специалист» прихватил с собой карточку и телефон с установленным приложением, пароль от которого он знал, поскольку сам же и помогал с установкой.

После этого он покинул квартиру, и, воспользовавшись украденным телефоном, сменил через Приват24 пин-код от похищенной карты. Это позволило ему беспрепятственно снимать деньги через банкомат, что он незамедлительно и сделал, обналичив 6,5 тысяч гривен в два приема.

Однако этого ему показалось мало, и в течение следующих трех дней мошенник активно обналичивал деньги с карты, а также тратил их на онлайн-игры. Когда деньги на карте закончились, злоумышленник вошел в приложение Приват24 и опустошил сбережения, накопленные в сервисе «Скарбничка». Тем самым «мастер» нанес общий ущерб доверчивому потерпевшему, в размере более 48 тысяч гривен.

Убедившись, что по истечении трех дней потерпевший так и не принял мер по предотвращению этой ситуации (не заблокировал телефон и карту), мошенник решил выжать из этой ситуации возможный максимум. Используя смартфон потерпевшего, он принялся оформлять на него онлайн-кредиты. Всего, через сервисы Moneyveo, MiLoan, InstaFinance и другие, он сумел заполучить в свое распоряжение еще более 31 тысячи гривен, после чего выкинул краденый телефон, испугавшись, что его смогут найти.

Когда мошенника действительно нашли правоохранители, он полностью признал свою вину, вернул потерпевшему часть денег и пообещал со временем полностью возместить нанесенный ущерб.

В суде его действия были квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного Кодекса: воровство, мошенничество и взлом электронно-вычислительных систем, приведший к утечке данных. Все это вместе потянуло на 4 года лишения свободы.

Однако, учитывая отсутствие прежних судимостей, двух маленьких детей на попечении и частичное возмещение ущерба, судья принял решение, что исправление подсудимого возможно без заключения его за решетку — приговор был заменен на 3 года испытательного срока. // internetua.com