На Одещині жінка народила дитину і кинула її у річку: дівчинка загинула

В Одеській області 28-річна жінка народила дитину на березі річки і кинула немовля у воду.

Як повідомили у поліції Одеської області, дівчинка загинула, її матір можуть позбавити волі на 5 років, передає УНН.

Жінка звернулася на прийом до лікаря-гінеколога, яка виявила у пацієнтки ознаки недавніх пологів і повідомила про це в правоохоронні органи. Поліцейським, які проводили подальшу перевірку, громадянка розповіла, що на облік по вагітності в жіночій консультації вона не ставала свідомо, оскільки дитина була небажаною і вона позбулася її відразу після пологів.

“Тиждень тому, відчувши родові перейми, фігурантка пішла на беріг річки, розташованої неподалік оселі, де народила дівчинку і відразу кинула її в воду. Тіло немовляти поліцейські направили судово-медичному експерту для встановлення причин смерті. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури” — повідомив начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

За умисне вбивство новонародженої дитини законом передбачено покарання у вигляді до п’яти років обмеження або позбавлення волі.