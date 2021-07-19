Прокуратура відстояла в апеляції 5 років позбавлення волі двом патрульним-хабарникам

Київська міська прокуратура відстояла в суді апеляційної інстанції обвинувальний вирок двом патрульним поліцейським за фактом отримання неправомірної вигоди від водія за непритягнення його до адміністративної відповідальності.



Згідно із матеріалами обвинувачення, у червні 2016 року, двоє патрульних здійснюючи нагляд за дорожнім рухом та охороною громадського порядку поблизу станції метро «Лісова», зупинили автомобіль «Chery», підозрюючи водія у наркотичному сп’янінні.

Патрульні відібрали у водія техпаспорт та водійське посвідчення, після чого стали вимагати 4 тисячі гривень за їх повернення та нескладання адміністративного протоколу.

Неправомірну вигоду патрульні отримували двома частинами на банківську картку підставної особи. Після отримання неправомірної вигоди, патрульні повідомили чоловіку координати, де були сховані його водійське посвідчення та технічний паспорт.

Викрити нечистих на руку патрульних вдалося після того, як інший патруль зупинив вказаного водія та поцікавившись де його документи, чоловік повідомив їм про вищевказаний випадок із вимаганням неправомірної вигоди.

Під час обшуків в помешканнях патрульних правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти та протокол адміністративного правопорушення цього громадянина.

За результатами судового розгляду прокуратурою повністю доведено вину патрульних у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва кожного засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах або органах державної влади строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна, яке є їх власністю. Крім того, відповідно до ст. 54 КК України до обвинувачених застосовано додаткове покарання у виді позбавлення спеціальних звань «капрал поліції» та «лейтенант поліції» відповідно.

Не погодившись з вироком обвинувачені та їх захисники оскаржили його в апеляційному порядку. Однак за принципової позиції Київської міської прокуратури та якісного підтримання публічного обвинувачення, суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора про безпідставність вимог апеляційних скарг та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Пресслужба Київської міської прокуратури