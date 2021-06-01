Столичні оперативники протягом доби затримали зловмисника, який ножем поранив родича

Конфлікт між чоловіками виник через гроші за сплату комунальних послуг будинку, в якому вони спільно проживають. У результаті одного з опонентів госпіталізували до лікарні з ножовим пораненням, а зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що з будинку на вулиці Садовій госпіталізовано 35-річного місцевого мешканця з пораненням грудної клітини. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та екіпаж патрульних.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, поліцейські оглянули місце події, поспілкувалися з очевидцями та з’ясували, що у будинку спільно проживають дві сім’ї: рідні сестри з чоловіками та дітьми:

«Між сімейними парами виник конфлікт через гроші за сплату комунальних послуг. У ході сварки один із чоловіків схопив ніж та вдарив ним іншого у груди. Після цього зловмисник разом із дружиною залишив помешкання. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує».

Під час проведення оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції встановили місце перебування ймовірного підозрюваного. Чоловік переховувався у квартирі товаришів на вулиці Чорнобильській. Із собою він мав пакет, в якому знаходився одяг, ймовірно, зі слідами крові, та ніж. Ці речі правоохоронці вилучили для проведення експертизи.

33-річного уродженця Дніпропетровської області поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєні злочину та суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва