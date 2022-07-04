На Рівненщині судитимуть організоване злочинне угруповання видобувачів бурштину

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи у складі трьох жителів Вараського району, яким інкримінують незаконне видобування бурштину на території природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що організував угруповання 30-річний чоловік, місцевий приватний підприємець, який координував дії членів організованої групи, забезпечував організацію видобування бурштину-сирцю на території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення – Нобельського національного природного парку шляхом надання відповідних засобів та знарядь, вживав заходи для приховування її неправомірної діяльності, розподіляв між членами організованої групи заробіток.

Двоє інших учасників – мешканці сусіднього села, як виконавці, відповідали за доставлення до визначеного організатором місця мотопомпи та іншого обладнання, пристосованого для незаконного видобування бурштину та безпосередньо видобували «сонячне каміння».

Чоловіків викрили у листопаді 2021 року безпосередньо на місці злочину.

Обвинувальний акт скеровано до Зарічненського районного суду.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали працівники УСБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури