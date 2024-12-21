На Одещині 38-річний чоловік убив та обікрав пенсіонерку

Причиною, щоб позбавити життя літню жінку, у якої правопорушник тимчасово проживав, стала побутова сварка. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо: подія сталася в липні в одному з сіл Ананьївської громади. 83-річну жінку з ознаками насильницької смерті виявили в її будинку родичі і сповістили про це правоохоронців. Вони ж повідомили, що з оселі зникло деяке майно.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і за кілька годин встановили, що до злочину причетний раніше судимий за грабіж чоловік без постійного місця мешкання, який квартирував у старенької. Його розшукали й затримали в тому ж населеному пункті у приятеля. На період досудового розслідування суд за клопотанням слідчих обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що напередодні чоловік на побутовому ґрунті посварився з жінкою, а коли вона спала, вбив її кількома ударами лезом та обухом сокири по голові. Залишаючи місце вбивства, зловмисник вирішив прихопити з домоволодіння потерпілої трохи більше трьох тисяч гривень, які вона заощадила, телефон і велосипед.

За висновком призначеної слідчими судово-медичної експертизи, травми отримані потерпілою, знаходяться у прямому причинному зв’язку з настанням смерті. А безпосередньою причиною смерті став набряк головного мозку.

Поліцейські вилучили з місця злочину знаряддя вбивства, а у правопорушника – велосипед та мобільник старенької, і направили на експертні дослідження. Гроші чоловік витратив. Загальна вартість викраденого майна склала майже 5 тис. грн.

«Зібравши достатньо доказів, ми висунули фігуранту обвинувачення в умисному вбивстві, та таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій повторно в умовах воєнного стану. Правопорушнику загрожує максимальне покарання, передбачене чинним законодавством за ці злочини, – до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідчі дії, що тривали під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури, завершено і обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України скеровано до суду», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції Одещини