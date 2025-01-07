На Одещині двох неповнолітніх дівчат викрили у підпалі житла

Подруги скоїли злочин на замовлення, яке отримали в одному з месенджерів. Їм обіцяли грошову винагороду, яку так і не заплатили. Слідчі затримали фігуранток та повідомили їм про підозру. Правопорушницям загрожує ув’язнення.

Подія сталася на початку січня ввечері в Березівській громаді. В одному із приватних домоволодінь зловмисниці облили легкозаймистою рідиною тканинний килимок та дерев’яні вхідні двері літньої кухні, підпалили їх і втекли. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав, займання виявив та ліквідував господар разом із товаришами.

Співробітники Березівського районного відділу поліції за сприяння співробітників управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів упродовж декількох годин встановили, що підпал скоїли дві місцеві жительки 15 та 16 років.

«Ми з’ясували, що подружки в одному із месенджерів знайшли повідомлення щодо «легкого заробітку»: невідома особа запропонувала їм за гонорар підпалити чужу оселю. Отримавши від куратора адресу, вони придбали пляшки з розпалювачем і виконали «завдання», результат якого транслювали в онлайн – режимі замовнику. Слідчі вилучили з місця події та у підлітків речові докази, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини та мобільні телефони з інформацією, що становить інтерес для слідства», – зазначив начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Поліцейські затримали фігуранток у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також неповнолітні перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Поліцейські закликають молодь бути свідомою і за жодних обставин не погоджуватися на злочинні пропозиції, які ведуть на лаву підсудних. Звертаємось і до батьків: пильнуйте своїх дітей, більше спілкуйтеся з ними, цікавтеся їхнім оточенням, дозвіллям, наголошуйте на недопустимості вчинення правопорушень та наслідках протиправних дій.

Відділ комунікації поліції Одещини