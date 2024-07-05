На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад ₴1 млрд.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», учасники якого використовуючи фіктивні підприємства надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

За даними слідства, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень.

За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень.

Під час санкціонованих обшуків офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності, які входили до складу “центру мінімізації податкових платежів”, виявлено та вилучено 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі офшорних компаній, готівку, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюється детективами ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури