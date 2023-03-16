На Одещині на хабарництві викрито митника

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області затримали одного з державних інспекторів митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці під час одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, митник вимагав у представника підприємства 1200 дол США хабара за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вантажу товарів народного споживання, зокрема ліхтарів та газових плит, що надійшли у шістьох контейнерах з Китаю.

При цьому «винагороду» за розмитнення одного контейнеру інспектор оцінював у 200 доларів США.

Співробітника митниці затримали після одержання чергової частини неправомірних коштів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури