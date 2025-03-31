На Одещині підприємця судитимуть за самовільне зайняття майже 18 гектарів землі сільгосппризначення

Своїми протиправними діями чоловік завдав Бессарабській територіальній громаді збитків на суму понад 157 тисяч гривень.

Викрили громадянина у протиправній діяльності в літку минулого року дізнавачі відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що на початку 2024 року місцевий 48-річний чоловік без жодних дозвільних документів самовільно зайняв земельну ділянку на території Ярівського старостинського округу неподалік від річки «Киргиж-Китай», вирішивши підзаробити на ній.

Навесні минулого року він засіяв цю ділянку насінням соняшника, сподіваючись отримати прибуток.

Проведена в рамках кримінального провадження експертиза підтвердила, що розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки Бессарабській селищній раді, склав майже 158 тисяч гривень.

Як зазначив начальник відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області Віталій Чолак: «Ми зібрали достатньо доказів, зокрема долучили до матеріалів висновки експертизи, на підставі яких дізнавачі районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури висунули чоловіку обвинувачення за частиною 1 статті 197-1 Кримінального кодексу України і скерували обвинувальний акт до суду. За самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її власнику, правопорушнику загрожує штраф до 5100 гривень або пробаційний нагляд на строк до двох років».

Болградський районний відділ поліції Одещини