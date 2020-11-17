У хабарництві викрили керівника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області

За даним слідства, посадовець налагодив корупційний механізм вирішення питань, що входять до зони його контролю.

Зокрема, йшлося про непроведення перевірок щодо додержання перевізниками ліцензійних умов маршрутних таксі, дотримання ними чинного законодавства під час вантажних перевезень територією держави, видачу дозволів на здійснення міжнародних перевезень, а також про сприяння порушникам в уникненні відповідальності.

Суми неправомірної вигоди коливалися від 5000 до 50 000 гривень.

Національна поліція України