До України екстрадовано мешканця Хмельниччини, який після вчинення злочинів виїхав до Латвії

За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентними органами Латвійської Республіки прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина України, який розшукувався правоохоронцями Хмельниччини для притягнення до кримінальної відповідальності.

У грудні минулого року його затримано на території Латвійської Республіки, а 3 березня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» Львівської області передано українським правоохоронцям.

За даними слідства, у 2017 році підозрюваний вчинив хуліганство, незаконно зберігав бойові припаси, а також вчинив насильство щодо своєї співмешканки (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України).

Діяв з особливою зухвалістю, спільно зі своїм знайомим. Використовуючи металевий кастет, нунчаки та скляні пляшки, в стані алкогольного сп’яніння у місті Шепетівка вони напали на двох перехожих, спричинивши їм численні тілесні ушкодження.

Окрім того, вдома підозрюваний без передбаченого законом дозволу зберігав вибуховий пристрій – промисловий детонатор.

Після вчинення кримінальних правопорушень зловмисник залишив територію України, у зв’язку з чим був оголошений у міжнародний розшук.

Його спільника уже засуджено до 8 років позбавлення волі.

Наразі екстрадованій особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора