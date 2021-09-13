В Киеве преступник, угрожая ножом, изнасиловал женщину в лифте

Мужчина зашел за своей жертвой в подъезд, пригрозил ей ножом в лифте и изнасиловал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В полицию обратилась сама женщина и сообщила, что в доме на проспекте Петра Григоренко ее изнасиловал неизвестный. Сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили копы, мужчина зашел за потерпевшей в подъезд, пригрозил ей ножом в лифте и совершил против ее воли действия сексуального характера. Оперативники выяснили местонахождение правонарушителя и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Луганщины.

Пострадавшей 36-летней женщине оказали необходимую медицинскую помощь и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.